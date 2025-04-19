В РПЦ оценили решение Путина о пасхальном перемирии

Пасхальное перемирие, о котором объявил президент России Владимир Путин, вызвало одобрение в Русской православной церкви. Позицию РПЦ объяснил РИА «Новости» зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Мы приветствуем пасхальное перемирие, объявленное президентом России. Церковь всегда выступала за перемирия на фронте по случаю великих христианских праздников», — сказал он.

Кипшидзе напомнил, что в 2023 году с инициативой рождественского перемирия выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Путин объявил о пасхальном перемирии 19 апреля. Оно будет действовать с 18:00 субботы до 00:00 21 апреля. Начальник Генштаба Валерий Герасимов уже отдал приказ военным в зоне спецоперации прекратить боевые действия.

Президент России отметил, что решение о перемирии покажет, насколько киевский режим готов к мирному урегулированию конфликта.