В Ростовской области сбили БПЛА

Военные предотвратили удар по Ростовской области. Они сбили воздушную цель в окрестностях Новошахтинска, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале .

«Около полуночи в районе Новошахтинска подразделения ПВО уничтожили воздушную цель, по предварительным данным, БПЛА самолетного типа», — сказал он.

Голубев сообщил об отсутствии разрушений на земле. Медпомощь местным жителям не потребовалась.

Незадолго до этого власти Краснодарского края сообщили об атаке дроном на село Шабельское. Обломки повредили газовую трубу и окна в частном доме, но жильцы не пострадали.

В ночь на 8 октября силы ПВО сбили над Россией 16 беспилотников, в том числе 14 над Белгородской областью. За ночь до этого военные уничтожили 21 дрон над пятью регионами. Из них 12 засекли в Крыму.