Более 20 беспилотников уничтожили за ночь над пятью регионами России

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 21 беспилотник ВСУ над пятью российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны .

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Над Крымом дежурные средства ПВО сбили 12 дронов. Еще шесть беспилотников уничтожили над Курской областью. По одному украинскому дрону сбили над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей.

Информацию об атаке БПЛА в Брянской области подтвердил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, силы ПВО уничтожили украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений на земле в результате атаки нет, уточнил глава региона.