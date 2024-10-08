Силы ПВО уничтожили 16 дронов над территорией России

Минобороны: силы ПВО уничтожили 16 БПЛА над Белгородской областью и Черным море

Фото: РИА «Новости»

В течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских дрона над акваторией Черного моря и 14 над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Днем ранее Минобороны отчитывалось об уничтожении 21 беспилотника ВСУ над пятью российскими регионами.

В понедельник резидент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил силовых ведомствам сбивать любые дроны над территорией республики всеми доступными им способами.

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