Силы ПВО уничтожили 16 дронов над территорией России

В течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских дрона над акваторией Черного моря и 14 над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Российской Федерации», — заявили в ведомстве.
Днем ранее Минобороны отчитывалось об уничтожении 21 беспилотника ВСУ над пятью российскими регионами.
В понедельник резидент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил силовых ведомствам сбивать любые дроны над территорией республики всеми доступными им способами.
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