Обломки беспилотника ВСУ попали в частный дом на Кубани
ВСУ ударили по селу Шабельское в Краснодарском крае. Обломки сбитого беспилотника попали в один из частных домов, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«В результате падения обломков БПЛА в частном домовладении выбило стекла, повреждена газовая труба», — написал он.
Глава региона отметил, что в целях безопасности спасатели перекрыли газ и потушили возгорание. Среди мирных жителей пострадавших нет. На месте продолжают работать специальные и экстренные службы.
Кондратьев поручил властям Щербиновского района оказать помощь собственникам дома в восстановлении поврежденного имущества.
Ранее в Севастополе объявили ракетную опасность. Спустя четыре минуты прозвучал отбой тревоги. Губернатор Михаил Развожаев в начале тревоги напомнил жителям о мерах безопасности.
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