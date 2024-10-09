Обломки беспилотника ВСУ попали в частный дом на Кубани

ВСУ ударили по селу Шабельское в Краснодарском крае. Обломки сбитого беспилотника попали в один из частных домов, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«В результате падения обломков БПЛА в частном домовладении выбило стекла, повреждена газовая труба», — написал он.

Глава региона отметил, что в целях безопасности спасатели перекрыли газ и потушили возгорание. Среди мирных жителей пострадавших нет. На месте продолжают работать специальные и экстренные службы.

Кондратьев поручил властям Щербиновского района оказать помощь собственникам дома в восстановлении поврежденного имущества.

Ранее в Севастополе объявили ракетную опасность. Спустя четыре минуты прозвучал отбой тревоги. Губернатор Михаил Развожаев в начале тревоги напомнил жителям о мерах безопасности.