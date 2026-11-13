В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после ночной атаки беспилотников

В Ростове-на-Дону объявили режим чрезвычайной ситуации на территориях, пострадавших в результате ночной атаки беспилотников. Повреждения получили девять многоквартирных домов в Октябрьском и Советском районах города. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в телеграм-канале .

«Принято решение: ввести режим ЧС в границах улиц, где нанесен ущерб после падения БПЛА», — написал он.

Решение приняли на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Коммунальным службам поручили приступить к уборке территорий.

После атаки без отопления остались 114 домов в Октябрьском районе. В 79 зданиях теплоснабжение планируют восстановить в ближайшее время. Еще 35 домов остались без тепла из-за повреждения надземной теплотрассы.

В результате ночного налета БПЛА получил ранения житель Ростова-на-Дону. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.