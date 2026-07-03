В России жестко ответили Сибиге на призыв вернуться к переговорам

Россия никогда не выходила из переговорного процесса, поэтому призыв главы МИД Украины Андрея Сибиги вернуться прозвучал абсурдно. Об этом замминистра иностранных дел Михаил Галузин сообщил РИА «Новости» .

«Сибига озвучил через СМИ откровенно абсурдное требование к России „сесть за стол переговоров“. <…> Но мы оттуда и не выходили, вышла украинская сторона, причем не единожды», — сказал он.

Галузин напомнил, что именно Сибига, участвовавший в стамбульских переговорах в 2025 году, объявил об одностороннем выходе Украины из дипломатического процесса. Кроме того, еще в 2022 году президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о запрете диалога с руководством России.

Ранее замминистра иностранных дел Александр Грушко назвал принципиально важный пункт вероятного соглашения с Украиной. Россия, по его словам, должна получить гарантии безопасности.