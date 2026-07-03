В России жестко ответили Сибиге на призыв вернуться к переговорам
Замминистра Галузин: требование Сибиги сесть за стол переговоров звучит абсурдно
Россия никогда не выходила из переговорного процесса, поэтому призыв главы МИД Украины Андрея Сибиги вернуться прозвучал абсурдно. Об этом замминистра иностранных дел Михаил Галузин сообщил РИА «Новости».
«Сибига озвучил через СМИ откровенно абсурдное требование к России „сесть за стол переговоров“. <…> Но мы оттуда и не выходили, вышла украинская сторона, причем не единожды», — сказал он.
Галузин напомнил, что именно Сибига, участвовавший в стамбульских переговорах в 2025 году, объявил об одностороннем выходе Украины из дипломатического процесса. Кроме того, еще в 2022 году президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о запрете диалога с руководством России.
Ранее замминистра иностранных дел Александр Грушко назвал принципиально важный пункт вероятного соглашения с Украиной. Россия, по его словам, должна получить гарантии безопасности.