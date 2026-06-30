Китай в ООН обратился к России и Украине

Зампостпреда КНР при ООН Сунь Лэй призвал РФ и Украину возобновить переговоры

России и Украине следует как можно скорее вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта. Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй призвал возобновить переговоры, сообщил ТАСС .

«Мы призываем стороны как можно скорее возобновить переговоры, продемонстрировать друг другу политическую волю и посвятить себя устранению коренных причин конфликта при полном соблюдении принципов Устава ООН», — сказал он.

Решением проблемы, по мнению Сунь Лэя, стало бы всеобъемлющее мирное соглашение. Дипломат сообщил, что Китай поддерживает контакты с обеими сторонами конфликта и содействует проведению переговоров.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о необходимости приостановить боевые действия для проведения переговоров. При этом он не отказался от идеи военной помощи Украине.