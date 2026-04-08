Наемники и западные спецслужбы доставили на Украину токсичные вещества. Это свидетельствует о подготовке масштабных провокаций, сообщил «Известиям» постпред России при Организации по запрещению химоружия, посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.

Российская сторона не раз передавала ОЗХО сведения, полученные от Минобороны, о завозе на Украину токсичных веществ, прекурсоров и химических боеприпасов иностранного производства, в том числе BZ, CS, CR и слезоточивого газа. Опасные грузы поставляли через наемников и сотрудников спецслужб.

«Факты одновременной поставки токсичных химикатов и средств защиты от них могут свидетельствовать о планах проведения масштабных провокаций с использованием отравляющих веществ в зоне СВО», — предупредил дипломат.

Ранее украинские тайники с химическим оружием нашли на освобожденной территории ДНР. На отбитых позициях также обнаружили пособия по их применению и документы об оснащении токсичными веществами тяжелых дронов «Баба-яга».