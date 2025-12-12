Пособия по обращению с артиллерийскими боеприпасами, оснащенными химическими веществами, нашли на позициях Вооруженных сил Украины. Об этом на брифинге сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Алексей Ртищев.

Он напомнил, что боевики ВСУ готовились к использованию химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства.

«На оставленных украинских позициях были обнаружены методические пособия по обращению с артиллерийскими боеприпасами, снаряженными химическими веществами», — сказал Ртищев.

Российские военные нашли на позициях ВСУ документы, согласно которым БПЛА «Баба-яга» должен быть снаряжен нервно-паралитическими, кожно-нарывными или удушающими агентами.

«Хотелось бы обратить внимание, что документ также согласован с Минэкономики Украины на предмет соответствия национальному законодательству. Таким образом, вопреки требованиям Конвенции о запрещении химического оружия киевский режим открыто допускает возможность применения боевых отравляющих веществ», — добавил начальник войск РХБЗ.

Доказательством тому служат поставки на Украину западных средств индивидуальной защиты в объемах, чрезвычайных для страны без арсенала химоружия. С начала СВО НАТО поставил на Украину уже более 280 тысяч защитных костюмов и противогазов, 150 тысяч комплектов антидотов и 20 тысяч тестов для выявления отравляющих веществ. В 2025-м украинская сторона запросила свыше 200 тысяч противогазов и защитных костюмов и более 160 тысяч дозиметров.

Россия неоднократно регистрировала случая применения Украиной боевых отравляющие веществ и наличие системы их массового производства.