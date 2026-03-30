На освобожденной от украинских националистов территории ДНР спецлужбы обнаружили схроны с химическим и бактериологическим оружием. Об этом на выставке сбитого и трофейного вооружения рассказала ТАСС официальный представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова.

«Если мы говорим про схроны, время от времени мы находим и видим именно отравляющие вещества. То есть украинская сторона использует действительно бактериологическое оружие, химическое оружие, чтобы отравить наше население», — рассказала Клепанова.

Представитель УФСБ добавила, что схроны с химоружием на освобожденных территориях находят в большом количестве.

В середине марта Украину уличили в подготовке провокаций. ВСУ планируют организовать провокации с химическим оружием, чтобы потом обвинить в его использовании российских военных. В этих подготовках активно участвуют западные специалисты.