Россия зарегистрировала случаи применения Украиной боевых отравляющих веществ, а также наличие системы их массового производства. Об этом ТАСС заявил российский постпред при ОЗХО.

Российские военные нашли на освобожденных территориях взрывные устройства с токсичными химикатами. В связи с этим Россия запросила у ОЗХО техническую помощь.

Постпред при организации назвал неприемлемой вольную интерпретацию положений конвенции о химоружии. Также он указал на недопустимость использования ОЗХО в качестве рычага давления.

Ранее представитель ОЗХО осудил западные государства за игнорирование факта применения Украиной химоружия. Он отметил, что украинской стороне «дали индульгенцию» в этом вопросе.

По его мнению, США и страны Евросоюза не обращают внимания на представленные доказательства и заявляют, что Россия якобы нарушила Конвенцию по запрещению химоружия.