Лавров: ЕС не удастся уйти от ответственности за конфликт на Украине

Евросоюз несет ответственность за конфликт на Украине. Очередным свидетельством этому стало усиление атак БПЛА на российские регионы после визита европейских лидеров в Киев, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров .

Он согласился с тем, что между активизацией беспилотников и визитами президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца, главы евродипломатии Каи Каллас и других политиков на Украину есть прямая связь. По словам Лаврова, они и не скрывали этого.

«Безусловно, здесь европейская ответственность. Думаю, что, когда мы будем рассматривать последствия этого конфликта, надеюсь, что это будет после урегулирования, от ответственности уйти будет трудно», — сказал министр.

Лавров назвал целью атак срыв переговоров. Несмотря на это, Россия, по его словам, продолжит работать над мирным урегулированием.