Средства ПВО сбили более 1,1 тысячи дронов с 20 по 23 мая

Минобороны: с 20 по 23 мая силы ПВО уничтожили 1177 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 1177 украинских беспилотников во время отражения массированной налета с 20 по 23 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В ходе отражения массированного налета беспилотников противника с 20 мая до 23 мая уничтожено 1177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что среди них 788 беспилотников средства ПВО сбили вне зоны проведения специальной военной операции.

«С 17 по 23 мая Вооруженные силы нанесли 12 групповых ударов ударными беспилотными летательными аппаратами и высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и вооружений, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников», — добавили в пресс-службе.

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