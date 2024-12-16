В России сформируют войска беспилотных систем

Министр обороны Андрей Белоусов предложил сформировать в России войска беспилотных систем. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны .

По прогнозу Белоусова, их создание завершится в третьем квартале следующего года.

Президент Владимир Путин на заседании приказал наращивать производство робототехнических комплексов и БПЛА разных классов и типов. По его словам, в войска России покупают несколько тысяч беспилотников каждый день.

Также Путин заявил, что на службу в ВС России по контракту ежедневно поступают более тысячи человек. Он отметил, что граждане добровольно идут на фронт.

Как отметил Белоусов, ВСУ контролируют менее 1% территории ЛНР и 25-30% ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В 2024 году потери украинской армии превысили 560 тысяч убитыми и ранеными, а с начала специальной военной операции армия Украины лишилась почти миллиона солдат.