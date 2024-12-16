Путин: на службу ВС России каждый день поступают более тысячи россиян

Ежедневно более тысячи российских граждан поступают на службу ВС России. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«В этом году ежедневно в среднем более тысячи человек поступают на военную службу по контракту. Люди добровольно идут на фронт», — заявил он.

Глава оборонного ведомства Андрей Белоусов отметил, что в этом году в ряды ВС России суммарно поступили более 427 тысячи человек.

Также Путин заявил, что 2024 год стал знаковым по достижениям целей СВО. Российские военные завладели инициативой на всей линии боевого соприкосновения, освободили 189 населенных пунктов.

По словам президента, кадровые военные, росгвардейцы и правоохранители четко выполняют свои задачи, не жалея себя ради победы Отечества.