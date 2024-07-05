В России развернули единую систему ПВО над страной и зоной СВО

Российские военные развернули единую систему противовоздушной обороны над территорией страны, в том числе и в зоне спецоперации, чтобы противодействовать любым средства воздушного нападения ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на командующего войсками ПВО-ПРО — заместителя главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенанта Андрея Семенова.

«Сегодня можно утверждать, что ни одна из армий мира не обладает опытом создания столь масштабных группировок ПВО», — подчеркнул командующий.

До этого командующий рассказал, что с начала спецоперации российские зенитчики уничтожили более 42 тысяч воздушных целей противника, в числе которых были самолеты, вертолеты и беспилотники.

Кроме того, десять соединений и воинских частей ПВО получили почетное наименование «гвардейское», а 5,5 тысячи военных вручили госнаграды за проявленные в ходе боевых действий стойкость, отвагу, мужество и массовый героизм.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и именное оружие российским военным, проявившим героизм и мужество при выполнении задач спецоперации.