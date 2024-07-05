Войска ПВО уничтожили более 42 тысяч целей с начала СВО

Силы и средства противовоздушной обороны ВКС России уничтожили более 42 тысяч целей противника с начала СВО. Более 5,5 тысячи военнослужащих получили государственные награды, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на командующего войсками ПВО-ПРО — заместителя главнокомандующего ВКС генерал-лейтенанта Андрея Семенова.

«Всего в ходе специальной военной операции войсками ПВО уничтожено более 42 000 воздушных целей. В том числе более 550 самолетов, более 180 вертолетов и более 27 000 БПЛА», — заявил он.

Семенов подчеркнул, что российских зенитчиков отметили за стойкость и мужество. Семеро из них были удостоены высокого звания Героя Российской Федерации.

Кроме того, 10 соединениям и воинским частям ПВО присвоили почетное наименование «гвардейское». По словам командующего, таким образом были отмечены отвага и массовый героизм, проявленные воинами во время боевых действий по защите Отечества и государственных интересов страны.

Ранее командир дивизиона Южной группировки войск с позывным Лев рассказал, что ЗРК С-350 «Витязь» уничтожил одномоментно не менее 12 ракет РСЗО HIMARS в зоне спецоперации.