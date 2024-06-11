Героям СВО вручили медали «Золотая Звезда»

Министр обороны Белоусов вручил героям СВО медали «Золотая Звезда»

Фото: РИА «Новости»

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Также российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе выполнения задач, вручили именное оружие.

«Глава российского военного ведомства <…> поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов», — отметили в Минобороны России.

На этой неделе с бойцами СВО встретится президент Владимир Путин. Точная дата мероприятия пока не называется.

Скандал на фоне аутизма. Родители детей с особенностями хотят подать на врача в суд

Очевидный тренд. Почему Илон Маск запретил сотрудникам использовать телефоны с ИИ?

Наводнения, разрушения и загрязнение воды. Каким будет мегаливень Москве

Устроят бойню. НАТО решил втянуть Молдавию в конфликт с Украиной

Вирус Трояновой: почему они сходят с ума

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте