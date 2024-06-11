Героям СВО вручили медали «Золотая Звезда»
Министр обороны Белоусов вручил героям СВО медали «Золотая Звезда»
Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
Также российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе выполнения задач, вручили именное оружие.
«Глава российского военного ведомства <…> поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов», — отметили в Минобороны России.
На этой неделе с бойцами СВО встретится президент Владимир Путин. Точная дата мероприятия пока не называется.