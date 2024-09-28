Сальдо: в ВСУ остается все меньше украинцев, но стало больше поляков

В составе ВСУ наблюдается сокращение числа украинцев, при этом войска пополняют контингентом из Польши. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам главы региона, в последнее время все меньше украинцев стали записываться в ряды армии. А недостающие кадры для нужд ВСУ заполняют наемники, среди которых большинство составляют поляки.

Ранее стало известно, что наемники из Польши и Литвы помогали ВСУ во время атаки на Курскую области. Во время штурма в Суджанском районе российские военные предлагали им сдаваться в плен и сохранить жизнь.

Следственный комитет привлек к уголовной ответственности 785 наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне украинской армии в зоне спецоперации. По данным ведомства, 32 из них получили пожизненные сроки.