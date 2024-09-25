ТАСС: в атаке на Курскую область принимали участие польские и латышские наемники

В атаке на Курскую область в составе Вооруженных сил Украины принимали участие польские и латышские наемники. Об этом в комментарии ТАСС рассказал боец бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны России с позывным Адигам со ссылкой на военнопленных.

«Много наемников, поляков, латышей. Забрали у пленного телефон с информацией, он показывал карту, свои точки, где они стоят», — заявил Адигам.

По его словам, во время штурма села Борки Суджанского района российские военные предлагали солдатам ВСУ сдаваться в плен и сохранить жизнь. Также он рассказал об украинском военнослужащем, который около суток просидел в подвале с телом убитого напарника и в итоге сдался плен.

Ранее журналист Саргон Хадая рассказал, что ВСУ испытывают сильное истощение и терпят серьезные потери в Курской области. Многие украинские военные бегут, оставляя оружие на позициях, добавил он.