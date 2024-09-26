Почти 800 иностранных наемников на стороне ВСУ привлекли к ответственности в России

Следственный комитет привлек к уголовной ответственности 785 наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК, в частности, рассказали о задержании грузинского наемника Георгия Гоглидзе. В 2023 году он прибыл во Львовскую область, а потом его направили на временно подконтрольную Украине часть ДНР.

В бою против российских военных он попал в плен и теперь стал фигурантом уголовного дела. Следователи провели мероприятия, чтобы доказать виновность мужчины.

Всего предварительное следствие завершили по 355 уголовным делам против 496 обвиняемых, против 412 человек вынесли обвинительные приговоры, 32 из них получили пожизненные сроки.

Накануне стало известно, что в нападении ВСУ на Курскую область участвовали наемники из Польши и Литвы.