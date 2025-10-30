Украинская армия не способна остановить окружение Красноармейска российскими войсками. Об этом заявила депутат Рады Анна Скороход на YouTube-канале Politeka.

«Относительно кольца, перерезания дороги — это ожидаемо, потому что, к сожалению, у нас нет того количества человеческого ресурса, который может прямо противостоять России», — объяснила она.

По словам Скороход, у ВСУ почти не осталось боеспособных формирований, а насильственная мобилизация не закончилась ничем хорошим. Большинство военных нельзя назвать сильными.

Ранее российские войска во время операции на Днепропетровском направлении выяснили, что украинские боевики находятся в панике из-за действий ВС России. Солдаты массово дезертируют.

До этого экс-директор отдела ЦРУ по анализу России Джордж Биби отмечал, что Украина не будет сдаваться, но в какой-то момент настолько выдохнется, что не сможет участвовать в конфликте.