Украина не сдастся, но усугубит ситуацию настолько, что не сможет продолжать боевые действия. Такое мнение выразил экс-директор отдела ЦРУ по анализу России Джордж Биби на YouTube-канале .

По его словам, успех в конфликте на истощение не оценивают по картам и смещению линии фронта. Процесс будет медленным. Именно такая история случилась в Первую мировую.

«Первая мировая война закончилась не потому, что произошло какое-то внезапное прорывное событие, когда немецкие войска были разгромлены, подняли белый флаг и признали поражение. Просто одна из сторон выдохлась и больше не могла продолжать», — объяснил он.

Эксперт заявил, что именно такой исход ждет Украину. При этом Россия воюет на истощение, пользуясь своими естественными преимуществами — физическим размером, численностью и размахом боевой мощи. По словам Биби, российская сторона способна производить больше техники, чем весь коллективный Запад.

Ранее подполковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина уже проиграла в конфликте. По его мнению, у страны два варианта — признать поражение или отрицать действительность.