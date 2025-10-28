Вооруженные силы России во время операции по радиоперехвату на Днепропетровском направлении выяснили, что боевики ВСУ паникуют и дезертируют во время оборонительных действий. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.
«В радиосетях 85-го отдельного батальона 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ возникают панические настроения и убытие подразделения с оборонительных позиций», — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что профессионализм ВС России стал причиной паники в рядах украинской армии.
В начале октября российские разведчики перехватили радиосообщение об уничтожении дружеским огнем пехотного подразделения Вооруженных сил Украины — военные отказались выполнять приказ командования.
