Российские военные узнали о панике и дезертирстве в рядах ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы России во время операции по радиоперехвату на Днепропетровском направлении выяснили, что боевики ВСУ паникуют и дезертируют во время оборонительных действий. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

«В радиосетях 85-го отдельного батальона 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ возникают панические настроения и убытие подразделения с оборонительных позиций», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что профессионализм ВС России стал причиной паники в рядах украинской армии.

В начале октября российские разведчики перехватили радиосообщение об уничтожении дружеским огнем пехотного подразделения Вооруженных сил Украины — военные отказались выполнять приказ командования.

