Минобороны: ВСУ с начала боев в Курской области потеряли более 35 тысяч человек

Российские войска в ходе боевых действий на территории Курской области тяжело ранили или ликвидировали более 35 тысяч украинских боевиков, вторгшихся на территорию региона. Такие данные привела пресс-служба Минобороны.

В ведомстве добавили, что, кроме личного состава, вооруженные группировки противника лишились большого количества военной техники и оружия.

Действующие на территории Курской области российские бойцы уничтожили 215 танков, 149 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1192 боевые бронированные машины, 1017 автомобилей.

Противник потерял 300 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок залпового огня и 13 установок для пуска зенитных ракет, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 радиолокационных станций для контрбатарейной борьбы и четыре станции для противовоздушной обороны.

Также под массированный огонь российских военных попали привезенные противником 13

инженерных машин разграждения, установка разминирования УР-77, шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

Среди участников уничтожения противника в Курской области оказались десантники из Крыма. Они устроили засаду для боевиков в одном из приграничных регионов, где разгромили противника и вражескую технику, а в качестве трофея забрали бронеавтомобиль Mastiff.