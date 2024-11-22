Украинские боевики из батальона «Птицы Мадьяра» зашли в Курскую область для минирования тыловых зон при помощи беспилотников. Об этом РИА «Новости» сообщил командир бронегруппы с позывным Сальза сводной артиллерийской команды «Пресса», входящей в состав спецназа «Ахмат».

Он пояснил, что о переброске элитного украинского батальона стало известно из радиоперехватов сообщений вражеских войск и донесений разведки.

По словам собеседника агентства, входящие в состав «Птиц Мадьяра» операторы беспилотников получили задание заминировать территорию российского региона.

«Противнику, в принципе, все равно — мирные здесь будут жители, либо это будут животные, либо это будет военная сила», — заявил боец.

Сальза добавил, что батальон получает летательные аппараты и дополнительное оборудование из стран Запада. При помощи иностранной техники боевики проводят диверсии, закладывают взрывчатку и устраивают массовые налеты.

Попавшая в окружение во время минирования территории в Курской области группа украинских боевиков подорвалась на собственных снарядах во время отступления. Как сообщил Telegram-канал Shot, это произошло в ольговском котле. Получившие приказ об отступлении украинские боевики запаниковали. В результате подрыва на минах они потеряли до 20 человек.