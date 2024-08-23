В Пролетарске в районе нефтебазы огонь перекинулся на жилые дома

МЧС: в Пролетарске загорелась сухая растительность, огонь перекинулся на дома

Сухая растительность загорелась в Пролетарске Ростовской области. Огонь перекинулся на жилые дома, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На месте работают 40 специалистов и 12 единиц техники», — сообщили в ведомстве.

Пожар начался на улице Колпакова дом 1, сообщило РИА «Новости». Загорелся сухой камыш, огонь перекинулся на жилое строение.

Утром 23 августа ВСУ повторно атаковали нефтебазу в Пролетарске. В результате удара никто не пострадал.

Мэр Пролетарска Максим Толпинский заявил, что ситуация в городе стабильная. Никто никуда не бежит, заверил градоначальник. Сотрудники Роспотребнадзора каждый день берут пробы воздуха для измерения концентрации вредных веществ.

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