Горящая в Пролетарске нефтебаза попала под повторный удар ВСУ

Вооруженные силы Украины снова атаковали горящую несколько дней нефтебазу в Пролетарске. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Повторный прилет украинского БПЛА зафиксировали рано утром 23 августа. В результате удара никто не пострадал.

По словам авторов материала, ВСУ пытаются добиться того, чтобы огонь перекинулся на цистерны с керосином. Из-за этого площадь пожара значительно увеличится. Однако до резервуаров пламя не дошло. Официальных данных о случившемся не поступало.

Минувшей ночью украинские боевики попытались атаковать Курчатовскую атомную электростанцию. Для удара ВСУ использовали дрон-камикадзе, его ликвидировали средствами радиоэлектронной борьбы.

Накануне российская сторона предоставила Международному агентству по атомной энергии сведения об обломках украинского БПЛА, найденных на территории Курской АЭС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал лично оценить ситуацию на месте в рамках визита, сообщил RT.