Мэр Пролетарска Толпинский: никто не пытается сбежать из атаки ВСУ на нефтебазу

В Пролетарске, где чуть меньше недели полыхает нефтебаза, ситуация стабильная. Об этом заявил мэр города Максим Толпинский в эфире телепрограммы «Наша неделя» .

«Буквально на окраине нашего города горит топливохранилище, которое загорелось в результате попадания нескольких беспилотников. Что хотелось бы отметить: вопреки каким-то слухам, что бегут люди из города, никто никуда не бежит. Ситуация на самом деле стабильная», — сказал он.

По словам Толпинского, сотрудники Роспотребнадзора каждый день берут пробы воздуха для измерения концентрации вредных веществ. Он добавил, что эвакуация жителям не требуется.

Украинские боевики 23 августа утром второй раз атаковали дронами горящую несколько дней нефтебазу в Пролетарске. В результате налета никто не пострадал.