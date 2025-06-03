Военному священнику Антонию Савченко присвоили звание Героя России посмертно

Погибший при ударе ракетами HIMARS в зоне проведения специальной военной операции военный священник Антоний Савченко посмертно получил звание Героя России. Такой указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов .

Из указа следует, что священник занимал пост помощника командира по работе с верующими военнослужащими второй отдельной бригады специального назначения Ленинградского военного округа.

О гибели 32-летнего иерея в зоне проведения специальной военной операции Синодальный отдел Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами сообщил в первой половине мая. Там уточнили, что священник погиб во время исполнения пастырских обязанностей.

До отъезда в зону проведения специальной военной операции он служил настоятелем храма святого благоверного князя Димитрия Донского при одной из воинских частей и клириком Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова.