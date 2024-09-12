В приграничье в Мурманской области заметили самолеты-разведчики НАТО
Mash: самолеты НАТО двое суток ведут разведку у границы Мурманской области
Уже двое суток в районах, граничащих с Мурманской областью, фиксируют активность самолетов-разведчиков НАТО. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Авторы публикации предположили, что это непосредственно связано с попытками атаковать регион беспилотниками. Разведку, в частности радиотехническую, по их данным, ведут самолеты шведских и американских военно-воздушных сил.
Утром недалеко от аэродрома Оленья сбили два вражеских беспилотника. Из-за этого временно приостанавливали работу воздушные гавани Мурманска и Апатитов.
Атаки дронов, отмечал Mash, происходят с ведома и при поддержке НАТО.
Накануне стало известно, что один из сбитых в небе над Мурманской областью беспилотников летел со стороны Норвегии.