В приграничье в Мурманской области заметили самолеты-разведчики НАТО

Уже двое суток в районах, граничащих с Мурманской областью, фиксируют активность самолетов-разведчиков НАТО. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Авторы публикации предположили, что это непосредственно связано с попытками атаковать регион беспилотниками. Разведку, в частности радиотехническую, по их данным, ведут самолеты шведских и американских военно-воздушных сил.

Утром недалеко от аэродрома Оленья сбили два вражеских беспилотника. Из-за этого временно приостанавливали работу воздушные гавани Мурманска и Апатитов.

Атаки дронов, отмечал Mash, происходят с ведома и при поддержке НАТО.

Накануне стало известно, что один из сбитых в небе над Мурманской областью беспилотников летел со стороны Норвегии.