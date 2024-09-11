Один из сбитых в Мурманской области дронов летел со стороны Норвегии

Shot: один из БПЛА, сбитых в Мурманской области, следовал со стороны Норвегии

Один из беспилотников, замеченных и сбитых в Мурманской области, летел со стороны Норвегии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Его заметили около 11:00. Предположительно, дрон следовал в сторону аэродрома Оленья.

Ранее утром аэропорты Мурманска и Апатитов временно приостановили работу, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Губернатор области Андрей Чибис заявил, что в регионе работает ПВО, и призвал местных жителей быть бдительными и доверять только официальным источникам информации.

Всего, как сообщалось, в области сбили три беспилотника. Сведений о пострадавших не поступало.

В августе в Мурманскую область, предположительно, с Украины уже попытались запустить дрон, целью которого тоже мог быть аэродром Оленья, однако его сбили на подлете.