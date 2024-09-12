Два беспилотника сбили в районе аэродрома в Мурманской области

Mash: 2 беспилотника сбили в 7 километрах от аэродрома Оленья под Мурманском

В семи километрах от аэродрома Оленья в Оленегорске Мурманской области сбили два дрона. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Рейсы на вылет и на прилет задержали. В регионе зафиксирована высокая активность разведывательной авиации со стороны Финляндии, Швеции и Норвегии.

По данным канала, на карте полетов заметили самолеты C295 ВВС Норвегии и «Гольфстрим» 5 ВВС Италии. Все пассажирские воздушные суда перенаправили в Архангельск.

Telegram-канал Shot сообщал, что в аэропортах Мурманска и Апатитов вводили план «Ковер» из-за возможной угрозы атаки беспилотников. Хабы временно закрыли. Над регионом заметили три дрона, которые, предположительно, направлялись в сторону аэродрома Оленья. Беспилотники летели со стороны Архангельской области.

Пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко подчеркивал, что временное ограничение работы мурманских аэропортов ввели для безопасности полетов гражданских воздушных судов.