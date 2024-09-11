Атаку ВСУ на мурманский аэропорт поддержали в НАТО

Атаковавшие Мурманскую область дроны могли запустить с территории Финляндии. Украинские военные попытались нанести удар по аэродрому Оленья при поддержке альянса, сообщил Telegram-канал Mash.

Авторы канала изучили карты полетов: судя по ним, перед началом атаки на границе России наблюдалась активность двух шведских самолетов-разведчиков — S102B и Gulfstream Aerospace TP 102C (G-IV-SP).

Днем 11 сентября средства ПВО сбили над Мурманской областью три дрона, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. Он призвал граждан с понимаем отнестись к ограничениям, которые вводят в области в связи с атаками.

В ночь с 9 на 10 сентября средства ПВО уничтожили над российскими регионами 144 украинских беспилотника. Над Московской областью сбили 20 вражеских БПЛА. В результате атаки ВСУ пострадало несколько жилых домов.