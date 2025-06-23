Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский загнан в угол и ведет себя, будто в агонии

«Сложно понять психологию человека, который сейчас, на мой взгляд, загнан в угол. Потому что я наблюдаю моменты агонии в его поведении. Хотя и раньше он не был психически уравновешенным человеком, но сейчас, на мой взгляд, он находится состоянии агонии», — сказал он.

Причина в том, что у Зеленского, с одной стороны, не сложились отношения с нынешним руководством США, с другой, угас интерес к Украине со стороны Западной Европы. Украинцы тоже перестали доверять своему президенту, так как поняли, что он приблизил крах страны. Азаров заявил, что сложившиеся обстоятельства вынудили его делать заявления «истерического плана» и соглашаться на авантюры.

Судьбу Украины предрекли Молдавии. Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что это тоже одна из самых бедных и коррумпированных стран Европы.