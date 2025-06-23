Молдавии выгодно сотрудничать с Европой. Руководство страны идет по стопам Украины. Об этом заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х .

«Серьезные обвинения в коррупции в отношении одной из самых бедных и коррумпированных стран Европы, Молдавии. Больше всего беспокоит то, что, поскольку ЕС стремится расширить свое влияние, эти обвинения, скорее всего, будут удобно проигнорированы. Посмотрите на Украину, с которой Молдавия граничит», — написал он.

Президент Молдавии Майя Санду налаживает сотрудничество с Европой, чтобы получить выгоду. Управляет Молдавией по факту президент Франции, предоставляя стране защиту от сопротивления. Об этом рассказала на ПМЭФ-2025 депутат Госдумы, председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова. Так Санду идет по пути президента Украины и втягивает Молдавию в войну.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал Санду за отсутствие реакции на события вокруг Украины и России. Политик предположил, что она не получила указаний от Брюсселя или Лондона.