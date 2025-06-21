Заседание НАТО по Украине в Гааге отменили

Заседание Североатлантического альянса по Украине на саммите в Гааге не состоится. Об изменении в расписании саммита сообщила газета Politico .

Заседание по Украине убрали из повестки после того, как президент США Дональд Трамп покинул саммит G7. В Гааге успеют провести только приветственный ужин в замке голландской королевской семьи и одно заседание НАТО вместо двух обычных.

«В Гааге, как и в Канаде, не будет длинного коммюнике, только короткие заявления о новых обязательствах», — отметило издание.

Президент Украины Владимир Зеленский сможет принять участие только в ужине по случаю открытия, так как на заседание НАТО его не пригласили.

Ранее глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто назвал альянс бессмысленной организацией. По его мнению, НАТО когда-то имел вес, но теперь у него больше нет причин существовать.