Зеленский после встречи с Будановым заявил о подготовке новых атак на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые удары по территории России. Об этом сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

Глава киевского режима заявил о готовящихся атаках после встречи с главой Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым.

«Видим основные болевые точки <…> и будем наносить соответствующие удары», — сказал Зеленский.

Он обратил внимание на необходимость существенного снижения российского потенциала и отметил, что Украина вместе с Великобританией и Евросоюзом готовит совместные решения по обороне.

Ранее Зеленский заявил, что конфликт на Украине необходимо закончить до завершения президентского срока Дональда Трампа. При этом глава киевского режима рассчитывает на его помощь в урегулировании.