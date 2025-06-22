Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые удары по территории России. Об этом сообщил Telegram-канал «Страна.ua».
Глава киевского режима заявил о готовящихся атаках после встречи с главой Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым.
«Видим основные болевые точки <…> и будем наносить соответствующие удары», — сказал Зеленский.
Он обратил внимание на необходимость существенного снижения российского потенциала и отметил, что Украина вместе с Великобританией и Евросоюзом готовит совместные решения по обороне.
Ранее Зеленский заявил, что конфликт на Украине необходимо закончить до завершения президентского срока Дональда Трампа. При этом глава киевского режима рассчитывает на его помощь в урегулировании.
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