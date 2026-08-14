Дрозденко: в порту Усть-Луга ликвидировали последствия атаки ВСУ, жертв нет

Экстренные службы ликвидировали последствия атаки боевиков ВСУ в порту Усть-Луга, жертв нет. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Все последствия атаки в порту Усть-Луга ликвидированы. Жертв нет», - написал он.

До этого губернатор сообщал, что силы ПВО сбили в Ленинградской области 51 беспилотник, в Усть-Луге зафиксировали возгорание.

Днем 13 августа ПВО ликвидировали 193 беспилотника самолетного типа над 10 регионами России. Военные поразили воздушные цели также над Московским регионом, акваториями Азовского и Черного морей.

В ночь на четверг военные отбили атаку 362 беспилотников. Их обнаружили над Калужской, Рязанской, Пензенской областями, Крымом, Татарстаном и другими регионами.