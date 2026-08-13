Силы ПВО сбили восемь беспилотников над Тульской областью

Силы противовоздушной обороны ликвидировали восемь украинских беспилотников в Тульской области. Об этом заявил губернатор Дмитрий Миляев в мессенджере «Макс» .

«Восемь украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России», — написал он.

По словам главы региона, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений зданий и инфраструктуры тоже не зафиксировали.

Вчера вечером пресс-служба Минобороны сообщила, что средства ПВО ликвидировали над российскими регионами почти 150 украинских беспилотников. БПЛА уничтожили над Тульской, Рязанской, Орловской, Ростовской, Нижегородской, Курской, Липецкой, Владимирской, Воронежской, Белгородской и Брянской областями, а также над Московским регионом, Крымом и Черным морем.