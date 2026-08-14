В Усть-Луге вспыхнул пожар после ночного налета БПЛА

Дрозденко: в порту Усть-Луга вспыхнул пожар после ночной атаки беспилотников ВСУ

В порту Усть-Луга в Ленинградской области начался пожар после ночной атаки украинских беспилотников. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По его словам, к месту происшествия прибыли экстренные службы и приступили к тушению.

«Зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению, — написал он.

Дрозденко также сообщил об отмене беспилотной опасности в Ленинградской области. Всего с начала атаки в регионе ликвидировали 54 украинских беспилотника.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты.