Силы ПВО за ночь перехватили 362 беспилотника

Дежурные средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 362 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

БПЛА сбивали над над акваториями Черного и Азовского морей, Краснодарского края, Республики Татарстан, Республики Крым, Республики Башкортостан, Московского региона.

Также беспилотники уничтожали в Ульяновской, Тульской, Самарской, Рязанской, Ростовской, Пензенской, Орловской, Оренбургской, Курской, Калужской, Воронежской, Брянской и Белгородской областях.

Глава Башкирии Радий Хабиров отмечал, что после атаки украинских беспилотников в промышленной зоне города Салават начался пожар. На месте ЧП работают экстренные службы, информация о пострадавших не поступала.