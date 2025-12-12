В Польше забили тревогу из-за новой тактики ВС России с «Геранями» в зоне спецоперации

Российские военнослужащие начали сбрасывать с помощью модифицированных беспилотников «Герань-2» противотанковые мины в зоне СВО. Об этом сообщил обозреватель польского издания Interia Даниэль Гурецкий.

По его словам, с помощью такого метода ВС России удается убить двух зайцев: увеличить риски для техники и усложнить для ВСУ маневрирование и отступление.

«Использование их в качестве импровизированной системы минирования с воздуха свидетельствует о расширении спектра применения этих БПЛА», — подчеркнул обозреватель.

Он обратил внимание, что сброшенная беспилотником мина взрывается, когда транспорт наезжает на нее или находится прямо над ней. Это происходит благодаря взрывателю, который реагирует на колебания магнитного поля

«Кумулятивные заряды пробивают броню танка, уничтожая экипаж внутри или повреждая системы машины», — объяснил Гурецкий.

Ранее французская газета Le Figaro предположила, что вслед за освобождением Северска российские военные установят контроль над Одессой. Издание подчеркнуло, что потеря «ключа» к Краматорску стало для ВСУ началом конца.