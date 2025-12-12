«Фронт трещит по швам». Французы признали провал ВСУ после потери Северска
Le Figaro: ВС РФ взяли Северск, фронт трещит по швам, Украине придется выбирать
Следующая цель — Одесса. Этот трезвый, почти холодный вердикт читателей французского издания Le Figaro прозвучал не после гипотетических размышлений, а сразу вслед за новостью, которая его предопределила: российский флаг уже развевается над Северском. Падение этого «ключа» к Краматорску в глазах западной аудитории — не просто тактический успех, а начало конца, который стремительно катится на юг, к жемчужине Черного моря.
Украинский ресурс Deep State еще в понедельник признал, что город постепенно переходит в руки российской армии. Фото с российским пехотинцами, стоящими в центре Северска с российским флагом, опубликовали в соцсетях в среду.
По данным французского издания, поражение в Северске представляет стратегическую проблему для генштаба ВСУ. Читатели газеты отметили, что следующая цель — Одесса.
«Прекрасно! Но нужно еще взять Одессу — или принудить украинцев ее уступить», — заявил один из них.
Пользователи отметили, что в Мирнограде заперты несколько тысяч солдат ВСУ без шанса выбраться оттуда.
«К этому списку добавляем Гуляйполе, еще одну крепость ВСУ, на три четверти перешедшую под контроль россиян, и Константиновку, еще один крупный город, превращенный в форпост обороны. Фронт трещит по швам на всех его участках», — написал француз.
Фронт начинает проседать по всей его протяженности… Похоже, Зеленскому пора прекращать слушать Европейский союз и по-настоящему приняться за переговоры
читатель Le Figaro
«Когда смотришь на сотни видеороликов принудительной мобилизации на украинских улицах, начинаешь сомневаться в крепости мотивации солдат ВСУ. Идеально для них было бы попасть в плен, но только чтобы их не обменяли, потому что в противном случае им бы грозил возврат на передовую», — резюмировал еще один пользователь.