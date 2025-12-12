Следующая цель — Одесса. Этот трезвый, почти холодный вердикт читателей французского издания Le Figaro прозвучал не после гипотетических размышлений, а сразу вслед за новостью, которая его предопределила: российский флаг уже развевается над Северском. Падение этого «ключа» к Краматорску в глазах западной аудитории — не просто тактический успех, а начало конца, который стремительно катится на юг, к жемчужине Черного моря.

Украинский ресурс Deep State еще в понедельник признал, что город постепенно переходит в руки российской армии. Фото с российским пехотинцами, стоящими в центре Северска с российским флагом, опубликовали в соцсетях в среду.

По данным французского издания, поражение в Северске представляет стратегическую проблему для генштаба ВСУ. Читатели газеты отметили, что следующая цель — Одесса.

«Прекрасно! Но нужно еще взять Одессу — или принудить украинцев ее уступить», — заявил один из них.

Пользователи отметили, что в Мирнограде заперты несколько тысяч солдат ВСУ без шанса выбраться оттуда.

«К этому списку добавляем Гуляйполе, еще одну крепость ВСУ, на три четверти перешедшую под контроль россиян, и Константиновку, еще один крупный город, превращенный в форпост обороны. Фронт трещит по швам на всех его участках», — написал француз.