В Подмосковье третий раз за день объявили режим беспилотной опасности

На территории Московской области третий раз за день ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщила пресс-служба РСЧС по региону.

Первый раз его вводили в 03:04. Жителей просили не выходить на улицу и предупредили о возможных перебоях в мобильном интернете. Спустя 3,5 часа режим отменили.

Второй раз предупреждение о беспилотной опасности жители Подмосковья получили в 10:41. Такой режим действовал до 12:54. Менее чем через полчаса, в 13:19, РСЧС вновь опубликовала предупреждающее сообщение.

«Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге», — призвали в ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в направлении столичного региона минувшей ночью летели около 400 украинских беспилотников.