Режим беспилотной опасности ввели в Московской области

В Московской области объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщила пресс-служба РСЧС по региону.

«Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области», — заявили в сообщении.

Граждан призвали не выходить на улицу. Уже находящимся там рекомендовали укрыться в зданиях, подземных переходах или паркинге. Также людей предупредили о вероятных сбоях мобильного интернета.

Мэр Москвы Сергей Собянин утром заявил, что в направлении столичного региона с вечера до утра летели почти 400 дронов. Большинство сбили на дальних подступах, 81 беспилотник уничтожили на подлете к столице.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 28 июля ликвидировали 356 украинских беспилотников над Россией. Дроны сбили в 12 областях, а также над Московским регионом, Крымом и Азовским морем.