Почти 400 дронов летело в направлении Московского региона

Собянин: в направлении столичного региона с вечера до утра летело более 390 БПЛА

Почти 400 беспилотников летело в направлении столичного региона с вечера до утра. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс» .

«С 20:30 вечера до 6:30 утра в направлении Московского региона летело более 390 беспилотников», — написал он.

По словам градоначальника, большинство БПЛА на дальних подступах нейтрализовали силы противовоздушной обороны, 81 дрон ликвидирован на подлете к городу.

Ночью, в 03:04, канал РСЧС Московской области сообщил о введении беспилотной опасности в регионе. В 06:41 ее отменили.

Как отметил губернатор Подмосковья, в ночь на 28 июля в регионе отразили атаку нескольких десятков беспилотников. Один из аппаратов попал в многоквартирный дом на улице Земской в Чехове. Также зафиксировали возгорание частного дома в деревне Ваулово, еще жилой дом в СНТ «Ромашкино» получил повреждения из-за фрагментов сбитого БПЛА.