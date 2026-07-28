В Московской области отменили режим беспилотной опасности

В Подмосковье отменили беспилотную опасность. Об этом сообщили в РСЧС региона.

«Отбой беспилотной опасности объявлен на территории Московской области», — отметили в сообщении.

Ночью, в 03:04 в регионе вводили режим беспилотной опасности. Граждан призвали не выходить из домов и не приближаться к окнам. Находящимся на улице рекомендовали укрыться в зданиях, подземном переходе или паркинге. Также людей предупредили о вероятных перебоях с мобильным интернетом.

Утром губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ночью и утром силы ПВО отразили атаку десятков беспилотников в столичном регионе. Один из дронов попал в многоквартирный дом на улице Земской в Чехове. Также частный дом загорелся в деревне Ваулово, еще жилой дом повредили фрагменты БПЛА в СНТ «Ромашкино».