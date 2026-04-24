В Подмосковье приземлился самолет со спасенными из плена ВСУ бойцами

В Московской области сел самолет с российскими военными, спасенными из украинского плена в рамках обмена между Россией и Украиной. Об этом сообщил ТАСС .

В Подмосковье приземлился самолет Ил-76МД. Взамен Россия передала Украине 193 военнопленных ВСУ.

До этого Минобороны сообщило о возвращении 193 российских военнослужащих с подконтрольной киевскому режиму территорий. Спасенных из плена ВСУ бойцов привезли в Белоруссию, где им предоставили медицинскую и психологическую помощь.

Две недели назад Россия также обменялась с Украиной военнопленными, обмен прошел по формуле «175 на 175».

До этого стороны обменялись телами погибших военнослужащих. Россия получила 41 тело павших бойцов, киевский режим — 1000 погибших боевиков. Такой же обмен телами ранее состоялся 26 февраля: Россия забрала 35 тел погибших военных, передав Украине 1000 тел солдат ВСУ.